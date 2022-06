ONE PIECE: manoscritti e tavole inedite nei prossimi numeri di Weekly Shonen Jump

Per prepararsi adeguatamente ad affrontare l’arco narrativo finale, Eiichiro Oda fermerà la produzione del manga di ONE PIECE dal 27 giugno fino al 25 luglio 2022. Un mese di pausa che però sarà caratterizzato dall’iniziativa Road to Laugh Tale, con l’inserimento di materiale inedito nei prossimi numeri di Weekly Shonen Jump.

Il gran finale della saga di Wano è ormai in procinto di arrivare sulle pagine della rivista numero uno di Shueisha e in attesa di scoprire quali saranno le conseguenze della guerra di Onigashima per l’ordine del Nuovo Mondo, la casa editrice renderà pubbliche per la prima volta illustrazioni, tavole, sketch e idee ma rivelate prima d’ora. A partire dal numero 30 di WSJ, previsto per il 27 giugno 2022, per i successivi tre numeri, fino al volume 33, saranno inseriti dei speciali opuscoli contenenti diverso materiale inedito.

A riportare la notizia è stato l’utente @Orojapan1 tramite il post che trovate in calce, dove è stato rappresentato anche Luffy con una katana e un design che richiama lo stile di Wano. Sfortunatamente non è stato specificato se si tratterà di appunti, racconti mai narrati nella serie, o di tavole riguardanti eventi passati o proprio l’ultima, grande, saga del Paese di Wa. Per finire ricordiamo che , e vi lasciamo ai clamorosi spoiler del capitolo 1053 di ONE PIECE, in arrivo domenica 19 giugno su Manga Plus.