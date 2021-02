ONE PIECE: Marco la Fenice è il protagonista di una figure da quasi 400 euro

Con la morte di Barbabianca si chiudeva il primo ciclo di ONE PIECE. La memorabile Guerra di Marineford aveva segnato per sempre Rufy e i Mugiwara così come la stessa ciurma dell'Imperatore deceduto. Da allora, uno dei pirati più celebri dell'opera è scomparso dalla circolazione per apparire misteriosamente dopo diversi capitoli.

La storia del Comandante della prima divisione della ciurma di Barbabianca è estremamente interessante, non soltanto come braccio destro di uno dei pirati più forti che abbia mai solcato i mari nella mitologia di ONE PIECE, ma anche per il suo onore e coraggio che lo hanno persino spinto a sfidare Barbanera un anno dopo la fine della Battaglia di Marineford.

In onore del mitico personaggio, Dream Studio ha ben pensato di omaggiare Marco la Fenice in uno splendido modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. A differenza della figure di TOP Studio, Marco è ritratto con solo una piccola porzione del suo corpo immerso nelle fiamme della fenice, il tutto mentre si prepara a scagliare un micidiale attacco. La statuetta, alta all'incirca 50cm, è proposta al pubblico al prezzo di 390 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, invece, è attesa durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.