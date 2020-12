ONE PIECE: Marco scatena la Fenice in una figure pazzesca da oltre 600 euro

Tra i grandi veterani che solcano i mari dell'immaginario di ONE PIECE un posto di primo piano è rappresentato da Marco, il comandante della prima divisione della ciurma di Barbabianca. Eiichiro Oda, per lui, ha immaginato un potere straordinario oltre che visivamente affascinante, merito del suo frutto del diavolo.

Tornato alla ribalta negli ultimi capitoli di ONE PIECE, Marco è uno dei personaggi più esperti dell'opera grazie alla sua lunga esperienza come pirata che nel tempo lo ha reso un abile medico nonché un esperto navigatore. In più, grazie ai poteri del frutto Avis Avis modello felice di tipo Zoo Zoo mitologico, è uno dei pirati più potenti del franchise in grado persino di tenere testa ai 3 Ammiragli della Marina durante la saga di Marineford.

Ad ogni modo, TOP Studios ha pensato di dedicare al personaggio uno splendido modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta in questione è alta all'incirca 58 cm ed è attualmente disponibile al preordine in edizione limitata con la consegna prevista durante il corso del 2021. La grande attenzione ai dettagli della figure, tuttavia, lievitano il prezzo del modellino che si attesta sui 610 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate della statuetta di TOP Studios, vi piace?