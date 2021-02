ONE PIECE: Marco sfoggia il suo potere in questo artwork in pittura acrilica

Durante gli anni di pubblicazione di ONE PIECE l'autore, Eiichiro Oda, ci ha introdotto numerosi personaggi dotati di poteri particolari. Tra questi vi è Marco, potente pirata in grado di trasformarsi in una fenice al quale un artista ha deciso di dedicare il proprio lavoro.

La prima apparizione dell'uomo risale all'arco narrativo dell'isola di Jaya in cui venne mostrato a bordo della nave di Barbabianca, i suoi poteri però vennero svelati successivamente durante la guerra di Marineford quando, insieme ai propri compagni ed al gruppo di Luffy, tentò di salvare Ace dall'esecuzione.

Egli ha ingerito un Frutto del Diavolo di tipo Zoo Zoo mitologico ovvero il frutto Avis Avis modello fenice che gli permette di trasformarsi nel leggendario uccello fiammeggiante. Grazie alle abilità che ne derivano è inoltre in grado di utilizzare il fuoco di cui è composto per curare qualsiasi ferita gli sia stata inflitta rendendo il proprio potere simile se non superiore a quello di un Rogia.

L'utente Twitter Wafalo ha omaggiato il potente comandante della prima divisione dei pirati di Barbabianca con una artwork realizzato con l'utilizzo della vernice acrilica. L'immagine è riportata al termine della news ed in essa possiamo osservare Marco che nella sua forma di fenice sfoggia le proprie fiamme di colore azzurro e giallo.

