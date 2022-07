ONE PIECE: Marco e la sua trasformazione nell'anime, ricordiamo il suo cambio di design

Ci sono personaggi che, inevitabilmente, cambiano design nel tempo. Succede nei manga e succede anche negli anime, quando all'inizio non si capisce che un personaggio apparso sullo sfondo potrebbe diventare importante in futuro. Nell'anime di ONE PIECE, che è durato per decenni, non mancano esempi del genere.

Uno dei più famosi è Marco la Fenice. Il comandante della prima flotta di Barbabianca, e quindi braccio destro dell'imperatore prima che quest'ultimo morisse, è ben noto per il ciuffo di capelli biondi che lo fa assomigliare a un ananas e per la sua capacità di trasformarsi in fenice. C'è un'altra trasformazione però per Marco nell'anime di ONE PIECE che per molti è passata inosservata, ma non a tutti.

Nelle sue prime comparsate in ONE PIECE, Marco la Fenice era un personaggio del tutto anonimo e con tratti non tanto definiti. C'era comunque il suo ciuffo, ma questo era blu, così come l'abbigliamento era molto più semplice e ottimo per un personaggio di sfondo, non di certo un pezzo grosso. Con l'andare avanti e con Oda che rende chiaro quanto sia importante questa figura, Marco cambia e diventa più fedele a quello che conosciamo, con un abito molto diverso e un tatuaggio sul petto che però è rosso e non blu come nel design finale.

Poi il personaggio passa alla sua forma definitiva in ONE PIECE, come ricorda il fan Willy su Twitter che ha condiviso in basso un collage di questa trasformazione di Marco la Fenice. Ormai l'ex comandante di Barbabianca sta sfoggiando le sue fiamme anche a Wano, mentre un fan ha deciso di creare un dipinto di Marco in forma di fenice.