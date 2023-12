ONE PIECE: la Marina sfodera la sua ultima, micidiale arma

L'anime di One Piece ha iniziato a preparare il terreno per le prossime avventure di Rufy e dei suoi pirati. Il nuovo episodio della serie ha aumentato le minacce che i Mugiwara dovranno affrontare mostrando l'arma più potente a disposizione della Marina. Attenzione: in questa news ci sono degli spoiler sugli ultimi avvenimenti di One Piece!

L'episodio 1087 dell'anime continua a mostrare le conseguenze per gli ex-pirati della Flotta dei Sette in seguito alla dissoluzione del sistema con l'arco del Reverie di One Piece. Infatti, agli spettatori viene rivelato che uno dei motivi per i quali la Marina ha deciso di interrompere i rapporti con i pirati è un nuovo tipo di arma.

Come Barbanera e Boa Hancock scoprono a loro spese, questa arma è una nuova forma di Pacifista ispirata ai membri della Flotta dei Sette e alla razza Lunariana. L'episodio 1087 di One Piece mostra Koby e i Marines diretti all'isola di Boa Hancock per arrestare l'ex signora della guerra. La situazione precipita all'arrivo di Barbanera. Il pirata vuole rubare il Frutto del diavolo di Hancock ma viene fermato dal pacifista con le sembianze di Hawkeye Mihawk. Il Mihawk Pacifista è così forte, infatti, che persino Barbanera è costretto a dare fondo a tutte le sue tecniche per non soccombere.

Questi nuovi Pacifista rappresentano una minaccia significativa per la pirateria, e il fatto che siano stati sviluppati mentre Rufy era a Wano suggerisce che il governo mondiale è determinato a eliminare i pirati una volta per tutte.