ONE PIECE, la marina e la SWORD: la particolarità di questo gruppo pericoloso

I mari in cui naviga Rufy sono particolarmente selvaggi e insicuri, con criminali presenti su ogni isola e navi cariche di bucanieri che sono pronti a ottenere i tesori altrui. Queste terre non sono completamente selvagge, infatti c'è un'organizzazione deputata al controllo dei mari e della giustizia: la marina di ONE PIECE.

Rufy e gli altri hanno sempre avuto a che fare con i marine, oltre che con il Governo Mondiale, in particolare durante la guerra di Marineford. Ci sono tanti personaggi appartenenti a questo gruppo di ONE PIECE che sono parecchio forti, come i tre potenti Ammiragli. All'interno dell'organizzazione ci sono però dei sotto gruppi, come lo SWORD, che è stato rivelato soltanto di recente grazie alla presenza di personaggi molto importanti.

Allo SWORD appartengono figure del calibro di X-Drake e Koby, e proprio quest'ultimo, a causa degli eventi di ONE PIECE 1080, spiega meglio qual è la situazione di questo gruppo. SWORD è composta da marine che hanno rinunciato a molti dei loro benefit per avere la possibilità di muoversi in modo più libero. In particolare, questi marine possono attaccare gli imperatori senza ricevere una conferma preventiva da parte dei piani alti, ma contemporaneamente non possono richiedere aiuto e la marina non si prenderà alcuna responsabilità per le loro azioni, tagliandoli fuori ogni volta che lo riterrà necessario. Inoltre, possono scegliere di non seguire alcuni ordini. Si tratta, in sostanza, di personaggi che sono fuori dalla marina ma continuano a operare per essa.

Per questo si tratta di personaggi che si muovono in una zona molto più grigia e che hanno meno doveri e meno diritti. Questo apre nuovi scenari in ONE PIECE, come la battaglia appena iniziata ad Hachinosu.