ONE PIECE: un matrimonio da sogno con l'abito a tema grazie alla partner con Placole

Il matrimonio è uno degli eventi più belli ed importanti della vita di una coppia, tuttavia trovare l'abito giusto è sempre un'impresa difficile. Per questo motivo la celebre compagnia Placole ha aperto una collaborazione con ONE PIECE per aiutarvi a trovare il vestito perfetto per l'occasione speciale.

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato i primi modelli della collaborazione con Placole a tema Bibi, Perona, Nico Robin e Nami. Nei mesi la compagnia ha presentato nuovi abiti ispirati ad altrettanti personaggi della mitica serie di Eiichiro Oda, gli ultimi dei quali svelati finalmente nella giornata di ieri sul sito ufficiale.

I personaggi che hanno ispirato gli ultimi modelli sono Boa Hancock, Tashigi, Carrot e Bonney e potete ammirare dei sample indosso alle modelle grazie alle foto esemplificative allegate in calce alla notizia. Ad ogni modo, questi splendidi vestiti non sono economici e partono da un costo minimo di 360.800 yen (2.700 euro circa al cambio attuale) e con una richiesta di prenotazione di almeno 4 mesi di anticipo visto i lunghi tempi di spedizione. Qualora siate interessati a dare un'occhiata al catalogo o magari ad acquistare uno di questi abiti, vi rimandiamo al sito ufficiale tramite il link alla fonte.

E voi, invece, quali di questi abiti preferite, vi piacciono i modelli di questa collaborazione tra ONE PIECE e Placole? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.