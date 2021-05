ONE PIECE, Maurizio Merluzzo sarà Donquijote Doflamingo nel doppiaggio italiano

L'anime di ONE PIECE in Italia viene trasmesso da anni su varie emittenti Mediaset, eppure non ci sono nuovi episodi da diversi anni. Infatti vengono proposte le repliche delle puntate dall'inizio fino all'isola degli uomini pesce, l'ultima saga effettivamente doppiata in italiano e che fu trasmessa nell'ormai lontano 2018.

L'ultimo episodio doppiato e trasmesso in Italia è il 578, che concludeva la stagione con la saga degli uomini pesce. Dopo l'approdo nel Nuovo Mondo, Rufy e gli altri furono protagonisti di quattro episodi speciali dedicati al film ONE PIECE Z, andati in onda a febbraio 2018. Da lì più nulla, ma nelle ultime settimane qualcosa si è mosso sul prosieguo del doppiaggio di ONE PIECE.

Emanuela Pacotto aveva infatti confermato il ritorno dei doppiaggi di ONE PIECE e Naruto, e ora altre voci si aggiungono al cast dell'avventura piratesca. Mentre il lavoro continua, è stato confermato che Donquijote Doflamingo avrà la voce di Maurizio Merluzzo. Durante le saghe future di ONE PIECE lo Shichibukai avrà quindi una nuova voce, sostituendo Oliviero Corbetta. La sua presenza conferma inoltre che con i prossimi episodi sarà coperta quantomeno tutta la saga di Punk Hazard e che a stretto giro potrebbe arrivare anche la saga di Dressrosa, coprendo quindi fino all'episodio 750 di ONE PIECE, in cui Doflamingo è il grande antagonista.

Maurizio Merluzzo ha già lavorato in ambito anime ricoprendo molti ruoli importanti, tra protagonisti e antagonisti.