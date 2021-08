ONE PIECE, medaglia d'oro per Tentoglou: il greco omaggia in diretta Rufy

ONE PIECE è un'opera conosciuta davvero in tutto il mondo e non c'è nessuno che non abbia mai sentito parlare del capoalvoro di Eiichiro Oda. Ovviamente tra i milioni di fan in giro per il globo non mancano vip e atleti, uno dei quali che a tal proposito ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo.

Le Olimpiadi sono uno degli eventi più attesi ogni 4 anni e intrattengono centinaia di milioni di spettatori da tutto il globo. L'edizione di quest'anno si è svolta a Tokyo con migliaia di atleti in gara alla ricerca della tanto agognata medaglia d'oro. Ovviamente non sono mancati gli omaggi al Giappone da parte dei concorrenti, alcuni dei quali hanno infatti sfruttato brani a tema anime come accaduto con la ginnasta messicana che ha eseguito la sua performance tra le note di una ost di Demon Slayer.

Un altro di questi omaggi è firmato dal greco Miltiadis Tentoglou che in diretta televisiva si è presentato al pubblico con una posa tipica di Rufy, quella del Gear 2nd. Sembra inoltre che questa mossa gli abbia portato fortuna dal momento che all'ultimo turno è riuscito a spuntarla all'atleta messicano e a vincere la medaglia d'oro nel salto in lungo.

Un'impresa divenuta virale in rete proprio per l'omaggio al capolavoro di Eiichiro Oda che potete recuperare in calce alla notizia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che il capitolo 1021 di ONE PIECE è stato posticipato. E voi, invece, cosa ne pensate di questa presentazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.