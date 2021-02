ONE PIECE: Megan Thee Stallion condivide il proprio amore per la serie

continua la guerra di Onigashima tra le pagine di ONE PIECE, manga costantemente al centro dell'attenzione e seguito da numerosi appassionati tra cui vi è anche la cantante americana Megan Thee Stallion. Vediamo insieme cosa ha condiviso coi propri fan.

Le avventure di Luffy narrate da Eiichiro Oda sono rimaste impresse nel cuore di numerosi spettatori. Insieme ad esse numerose altre storie provenienti dal Paese del Sol Levante hanno emozionato sempre di più il pubblico occidentale ed in particolare la rapper Megan Thee Stallion.

La donna ha più volte ammesso il proprio amore per opere come Black Butler o Le Bizzarre Avventure di JoJo e si è mostrata nei panni di Shoto Todoroki da My Hero Academia, apparso successivamente in una fan art crossover. Recentemente il manga dei pirati si è aggiunto alla lista di opere che la cantante ha fatto sapere di adorare. La scoperta è avvenuto tramite una storia Instagram, visibile al termine di questa news, in cui Megan ha ripreso una scena dell'anime in cui notiamo la presenza di Uso, Nami e Sanji.

Non è la prima volta che alcune celebrità rivelano il proprio amore per le serie animate giapponesi, recentemente anche Jamie Lee Curtis aveva rivelato di essere una fan di ONE PIECE, motivo per cui a molti fan farebbe piacere osservarla nei panni della dottoressa Kureha.

