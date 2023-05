ONE PIECE: i membri della ciurma di Barbanera dal più debole al più forte

Ci sono tanti pirati nel mondo di ONE PIECE, ma solo alcuni di questi possono oggettivamente sperare di trovare il tesoro più importante di tutti, quello che secoli fa fu nascosto da Joy Boy su Laugh Tale e che poi Gol D. Roger ha incrociato, ma prima del previsto. E uno di questi gruppi è la ciurma di Barbanera.

Ufficializzato Kuzan come decimo comandante, e visti i Frutti del Diavolo di questo gruppo, si può iniziare a valutare la forza di ogni singolo esponente. Tolto il comandante Barbanera, sicuramente il più forte della ciurma, quali sono i membri più forti della ciurma di Barbanera? Ecco la top 10 di questo gruppo di ONE PIECE, partendo dal più debole e arrivando via via fino ai più forti.

Il più debole al momento sembra il navigatore della ciurma, l'ex sceriffo pazzo Lafitte. Mingherlino, con poche abilità offensive, non si è ancora rivelato completamente, eppure sembra inferiore rispetto agli altri, ma ci sarà tempo per approfondirlo in ONE PIECE. Anche Doc Q non ha grandi capacità di combattimento visto il suo ruolo di medico, eppure grazie al potere del suo Frutto del Diavolo può cambiare di molto l'andamento di uno scontro. Poco più sopra c'è un altro membro della ciurma originale: in ottava posizione c'è il cecchino Van Augur, dotato di una mira eccezionale.

Si inizia con gli evasi da Impel Down con quello che sembra un grosso salto di qualità: in settima posizione c'è Catarina Devon, la piratessa spietata capace di trasformarsi in altre persone. Sesto posto per Vasco Shot, l'ubriacone che può controllare l'alcol e quindi probabilmente alterare anche le percezioni nemiche, sfruttando i suoi punti deboli. Poco più sopra c'è il gigantesco Sanjuan Wolf, che apre la top 5 della ciurma. Questo essere può sfruttare la sua stazza incredibile, difficile da contrastare da chi non ha attacchi potenti.

Allo stesso modo, Avalo Pizarro, quarto in questa top 10, adesso può controllare intere isole con il suo frutto Shima Shima e quindi creare entità gigantesche come quelle di Pika, soldato di Doflamingo. La top 3 si apre con Jesus Burgess, storico membro della ciurma fortissimo nella lotta corpo a corpo che adesso ha un modo per sfruttare attacchi ancora più devastanti. Seconda posizione per lo spadaccino invisibile Shiryu, con l'ex carceriere dotato di abilità con la spada superiori alla norma, coniugate a una certa spietatezza. Infine la prima posizione va all'ex ammiraglio Kuzan, e la sua posizione nella marina è già un elemento che fa capire la sua forza in questo contesto, inferiore soltanto al comandante Barbanera.

Secondo voi invece, quali sono i membri più forti della ciurma di Barbanera?