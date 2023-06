ONE PIECE: tutti i nuovi membri della CP0, l'agenzia segreta del Governo Mondiale

Anche il Governo Mondiale ha le sue armi. Mentre la marina ha in dotazione un esercito di soldati molto vasto, alcuni dei quali davvero forti, l'organizzazione suprema del mondo di ONE PIECE poteva vantare prima della Flotta dei Sette, mentre ora può sfoggiare, oltre i Pacifista, anche un apparato di spionaggio molto vasto.

Le Cipher Pol, questi gruppi che richiamano gli agenti segreti, sono suddivisi in diverse sezioni, dalla 1 alla 9. In realtà, come è stato scoperto dopo il timeskip di ONE PIECE, esiste un'ulteriore suddivisione che si trova in alto a tutto, composta dai più potenti al servizio del Governo Mondiale: la Cipher Pol 0 Aigis, o CP0. Da Dressrosa in poi, questi membri hanno fatto la loro apparizione durante le varie avventure dei pirati di cappello di paglia, anche incrociandoli o andandoci vicino in più momenti.

Quanti e quali sono i membri della CP0? Considerando tutti gli eventi fino al capitolo 1068 di ONE PIECE, ce ne sono più di una decina. Oltre tre membri mascherati di cui non si conosce ancora molto, ci sono Guernica, Joseph, Gismonda, Maha, Rob Lucci, Kaku e Stussy. Alcuni di questi sono stati rivelati da Oda in una SBS del volume 104. In totale, i membri mascherati sono quindi dieci, a cui vanno aggiunti gli ex componenti del CP9: Spandam, Blueno, Kalifa, Jabura, Kumadori e Fukuro. Insieme a loro ci sono anche Funkfreed e Hattori, ovviamente non membri in senso stretto ma comunque accompagnatori, chiudendo questo grande cerchio che ha riportato in auge alcuni dei vecchi rivali dei pirati di cappello di paglia.

Con l'avanzare della saga di Egghead sicuramente verranno rivelate altre informazioni sulla CP0 in generale e anche su altri membri che fanno parte di questo pericoloso gruppo che opera al soldo del Governo Mondiale.