ONE PIECE: i membri della CP9 dal più debole al più forte

Conclusa la saga dell'isola nel cielo, ONE PIECE ha portato la ciurma di cappello di paglia verso la tappa successiva del loro viaggio, l'isola di Water Seven. Qui incontrarono uno dei gruppi più ostici da affrontare, gli agenti governativi del Cipher Pol 9. La CP9 li obbligò poi ad arrivare a Enies Lobby e li coinvolse in uno scontro mozzafiato.

Ricordate il loro metodo per calcolare la potenza dei loro agenti? Scopriamo chi erano gli agenti più forti del CP9 compilando la classifica dal più debole al più potente. Il doriki è un'unità di misura per calcolare la potenza, sfruttando il potere di Fukuro. Un comune soldato ha circa 10 doriki, mentre chiunque superi i 500 può essere classificato come un super umano.

Il più debole del CP9 era il capo Spandam, arrivato lì grazie alla raccomandazione del padre Spandine. Nonostante la sua posizione e la possibilità di usare una spada come Funkfreed, il doriki di Spandam era solo 9. Segue poi Nero, l'agente del CP9 più giovane che è stato anche il primo a essere eliminato e di cui non conosciamo il livello di doriki.

A salire troviamo l'unica donna del gruppo, Califa con ben 630 doriki. La misurazione risale però a prima di mangiare il Frutto del Diavolo, che potrebbe portare a un aumento della potenza della donna. Sesta posizione per Fukuro, l'omone con la zip sulla bocca che ha un doriki di 800. La top 5 si apre invece con Kumadori, sconfitto da Chopper. L'uomo, in grado di utilizzare i suoi capelli per attaccare, ha un doriki di 810, poco superiore a quello di Fukuro. Quarta posizione c'è Blueno, con un doriki di 820. Di conseguenza, i tre uomini sono quasi allo stesso livello.

Si salta completamente a livelli molto più alti con il terzetto di testa. Jabura occupa la terza posizione: il lupo, con un doriki di ben 2180, è uno degli assassini del governo mondiale più potenti. Medaglia d'argento invece per Kaku, che ha raggiunto 2200 doriki di potenza superando proprio il suo compagno durante la saga di Enies Lobby. Infine in prima posizione c'è Rob Lucci, il membro più forte del CP9 con un doriki di 4000. Lucci è un agente spietato che ha portato le missioni sempre a compimento con successo e, nonostante la disfatta, è adesso un membro del CP0.

E proprio la CP0 sembra essere importante nell'arco di Wano.