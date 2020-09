ONE PIECE, ci sarà solo un altro membro in ciurma: spiegate le parole di Luffy

La ciurma di Luffy ci ha accompagnati da parecchio tempo e quasi tutti i suoi componenti sono arrivati durante la saga dell'East Blue e quella della Rotta Maggiore. Soltanto Jinbe si è unito ai protagonisti di ONE PIECE durante il viaggio nel Nuovo Mondo. Ma qualcun altro potrebbe fare il suo ingresso in ciurma nei prossimi capitoli.

Ci sono infatti vari candidati per il ruolo di undicesimo Mugiwara. Eiichiro Oda ha lanciato vari indizi e per ora la scelta si restringe a due personaggi. Tuttavia una precisazione sulle parole di Luffy sembra far pensare che soltanto uno di loro si unirà ai protagonisti e che successivamente non ci saranno nuovi membri.

Sul ONE PIECE Magazine 10, Oda ha infatti voluto rammentare ai fan le parole di Luffy: la sua ciurma avrà dieci componenti. Nel ragionamento Luffy non includeva se stesso, pertanto i Mugiwara giungeranno a Laugh Tale a fine manga con 11 persone a bordo della Thousand Sunny. Dopo la saga di Wano ormai è sicuro che entrerà un altro personaggio in ciurma ma purtroppo i sogni di alcuni fan saranno destinati ad infrangersi.

Concordate con la visione di Oda di preparare una ciurma con solo 11 membri oppure pensate che in futuro ci sarà spazio per un'ulteriore aggiunta? Intanto dalla stessa rivista speciale arrivano le prime immagini del manga di Ace disegnato da Boichi.