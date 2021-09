ONE PIECE: un membro della Flotta dei Sette si unirà a Barbanera? E chi sarà?

Tra i pirati di ONE PIECE ce ne sono alcuni scelti direttamente dal Governo Mondiale per entrare a far parte di un'organizzazione dove lavorerebbero al servizio dei governatori del mondo e si vedrebbero quindi concessi uno status speciale. La Flotta dei Sette ha pirati forti proprio per questo motivo.

Ora però il gruppo è stato sciolto grazie all'intervento dei re al Levely e allo sviluppo dell'arma Pacifista, ormai in grado di sostituire l'organizzazione dei sette pirati. Ormai gli Shichibukai erano sempre più ridotti, ma rimangono comunque temibili e molto superiori all'umano medio di ONE PIECE. Dopo Wano vedremo le taglie della Flotta dei Sette ma potenzialmente anche dei cambi per alcuni di loro.

Infatti, in seguito agli avvenimenti del Levely, Barbanera ha deciso di muoversi e forse ha deciso proprio di reclutare uno dei pirati appartenenti a questo gruppo che adesso si trovano scoperti. Chi sarà il prescelto? Completamente da escludere Boa Hancock, fedele a Rufy, che, al massimo, potrebbe venir catturata da Barbanera. Per motivi ovvi, viene escluso anche Bartholomew Kuma mentre Crocodile e Gecko Moria sono sicuramente fuori dai radar attuali. Di conseguenza, per ora il sorteggio si limita a Buggy il Clown, Drakul Mihawk e Edward Weevil.

Difficilmente Buggy sarà preso in considerazione, anche se potrebbe ancora avere un ruolo nella storia. Sembra quasi impossibile anche un ingresso di Drakul Mihawk nella ciurma di Barbanera, considerata la sua forza e il suo modo di fare. Stonerebbe molto infatti rispetto al resto della ciurma e dei comandanti e avrebbe senso soltanto se poi lo considerassimo il vero avversario di Zoro durante la guerra con quella ciurma.

Il più probabile quindi è Edward Weevil che, a questo punto, potrebbe avere finalmente il suo scopo nella trama. Barbanera ha infatti informazioni su qualche isola visitata da Barbabianca, che Edward Weevil e la madre stanno cercando insieme al suo tesoro, e tutto ciò potrebbe dare il via all'escalation che porterà Rufy a combattere con Barbanera nel prossimo futuro di ONE PIECE.