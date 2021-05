ONE PIECE: Un meme porta i protagonisti del manga di Eiichiro Oda nel mondo di Invincible

Il sondaggio dedicato ai protagonisti di ONE PIECE ci ha fatto scoprire i nomi dei personaggi più apprezzati dal pubblico europeo, inoltre nelle scorse ore i fan hanno ricreato una famosa scena di Invincible con i protagonisti del manga di Eiichiro Oda.

In calce alla notizia trovate l'immagine condivisa su Reddit dall'utente AlarmingAffect0, che ha deciso di modificare il meme di Invincible con Mark Grayson e suo padre, sostituendoli con Luffy e Jumbei. Nei commenti al post, che ha riscosso un discreto successo tra i numerosi fan di ONE PIECE, in molti affermano che i protagonisti delle due opere sono piuttosto simili, rendendo questa immagine ancora più appropriata. Come sapete, Invincible è un cartone ispirato al fumetto omonimo di Robert Kirkman ed è disponibile per la visione nel catalogo di Amazon Prime Video. Il successo degli otto episodi di Invincible ha convinto i dirigenti dell'azienda di Jeff Bezos a rinnovarla per altre due stagioni, mentre il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda continua ad essere una delle opere più vendute.

Le puntate della nuova stagione di ONE PIECE sono disponibili su Crunchyroll, dove è possibile vedere anche gli episodi meno recenti dedicati a Luffy e alla sua ciurma di pirati. Infine, ecco una nostra notizia dedicata al misterioso ONE PIECE, il tesoro al centro delle vicende del manga.