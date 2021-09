ONE PIECE: il messaggio della doppiatrice di Yamato, 'mi impegnerò al massimo'

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa ha introdotto molti nuovi personaggi nel grande universo di ONE PIECE, e una delle new entry più apprezzate dalla community è stata Yamato. La figlia dell'Imperatore Kaido, che si proclama come erede di Kozuki Oden, sarà doppiata da Saori Hayami, la quale ha scritto un messaggio per i fan.

Al momento dell'annuncio riguardante la voce giapponese di Yamato, la community è esplosa sui social, ripercorrendo tutti gli importanti ruoli già interpretati da Hayami, come Shinobu in Demon Slayer, e vista un'accoglienza così calorosa da parte della fanbase di una delle opere più importanti dell'era moderna, la giovane doppiatrice ha scritto un messaggio in vista del suo debutto nell'anime.

Yamato ricoprirà un ruolo fondamentale nella Guerra di Onigashima, rivelandosi un'importante alleata dei Mugiwara, e perennemente in azione durante il conflitto. Di seguito riportiamo il messaggio della doppiatrice, che anticipa anche la data in cui debutterà ufficialmente nell'anime: "Sono Saori Hayami, è un piacere fare la vostra conoscenza. A partire dall'episodio 990 di ONE PIECE, che andrà in onda il 15 settembre, vestirò i panni di Yamato, figlia di Kaido."

Successivamente Hayami ha parlato rapidamente di come stanno proseguendo le sessioni di doppiaggio, facendo anche una promessa a tutti gli spettatori: "Attualmente, le sessioni di doppiaggio stanno andando piuttosto bene, ma sono ancora molto emozionata! Percepisco l'affetto che tutti hanno per questa fantastica storia, per questo mi impegnerò al massimo."

Per concludere vi ricordiamo che il manga di ONE PIECE è in pausa, e vi lasciamo ad alcune speculazioni sull'identità del misterioso Im-sama.