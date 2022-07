ONE PIECE, il messaggio di Oda per l'inizio della saga finale: 'questo sarà ONE PIECE'

È passato tantissimo tempo da quell'estate del 1997, quando Weekly Shonen Jump permise a Eiichiro Oda di pubblicare il primo capitolo del suo manga di debutto: ONE PIECE. Bastò poco, ad autore e redazione, per capire di avere un colossal tra le mani, un successo che poi negli anni si è intensificato e ampliato in tutto il mondo.

Ad oggi ci sono tanti prodotti sulla serie, dal merchandising alle riviste ufficiali ONE PIECE Magazine a tanto altro ancora. Adesso però, con la lunga pausa di un mese presa da Eiichiro Oda ormai conclusa, è giunto il tempo di iniziare l'ultima fase di ONE PIECE. Per l'occasione, l'autore ha lasciato un messaggio al suo pubblico.

"Quando ero bambino, avevo questo pensiero: 'Desidero disegnare un manga in cui il finale sia la parte più eccitante! Mi chiedo se ne sarò in grado!' Ora abbiamo quasi concluso l'arco narrativo di Wano e tutti i preparativi sono pronti. Mi ci sono voluti 25 anni per raggiungere questo punto, ahahah. Ma va ancora bene se iniziaste a leggere da questo punto... D'ora in poi, questo sarà ONE PIECE! Disegnerò tutti i misteri rimasti di questo mondo che ho nascosto fino a ora. Sarà davvero interessante. Allacciatevi le cinture. Grazie a tutti, spero che rimaniate con me ancora per un po'!"

Ormai la saga finale è alle porte e la lunga carriera di ONE PIECE sta per giungere al termine. Pronti per l'ultimo viaggio?