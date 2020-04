ONE PIECE, il messaggio ufficiale di Rufy e la sua ciurma: 'Sconfiggiamo il Coronavirus!'

La pandemia Coronavirus è diventata, nel corso degli ultimi mesi, la più grande crisi sanitaria degli ultimi 75 anni. Il lavoro più duro spetta a medici, infermieri e ricercatori, ma anche i cittadini devono fare la loro parte rispettando la quarantena e proprio questo proposito, in Giappone è appena intervenuta la Ciurma di Cappello di Paglia.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata allo speciale corto televisivo mandato in onda nella giornata di ieri, in cui Rufy, Chopper, Nami e altri membri della crew hanno chiesto ai cittadini di rispettare le regole e lavarsi le mani. A chiudere l'annuncio con una nota positiva ci ha pensato lo stesso Rufy, dichiarando: "Superiamo questa crisi, insieme! Possiamo farcela, anche tu fai parte della mia ciurma!".

I profili Twitter di ONE PIECE e Toei Animation hanno recentemente condiviso la clip, superando facilmente le 600.000 visualizzazioni. Il corto è stato trasmesso per la prima volta il 16 marzo su Fuji Television ed è ora disponibile con i sottotitoli in inglese. Le regole ovviamente sono valide per tutti: niente contatti fisico, lavarsi spesso le mani e mantenere la distanza di sicurezza!

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'opera invece, vi consigliamo di dare un'occhiata agli spoiler del prossimo capitolo di ONE PIECE e a tutte le novità inerenti all'attesissima serie Netflix prossimamente in uscita.