ONE PIECE mette in scena le abilità da lottatore Sumo di Rufy

Con l'anime di ONE PIECE c'eravamo lasciati al rapimento di Tama da parte degli scagnozzi di Kaido, con Rufy e Zoro che accorrevano nella cittadella di Bakura Town per salvarla dalle loro grinfie. Nell'episodio 903 Rufy prima di poter salvare la bambina si scontra con Urashima, all'interno di un confronto che dimostra le sue abilità da Sumo.

Dopo aver salvato Kiku da Urashima con un colpo ben assestato, Rufy lo sfida a una lotta dichiarando di essere "bravo nelle lotte Sumo" (all'interno dell'episodio viene rivelato il suo record contro Usopp). Urashima accetta, e dopo un inizio un po' titubante da parte dei due, che si combattono in maniera piuttosto imbranata, la sfida incomincia ad assumere dei toni più seri.

Cappello di Paglia dimostra tutta la sua superiorità evitando facilmente tutti i colpi di Urashima, portando quest'ultimo alla frustrazione più totale dopo essere già stato umiliato in precedenza davanti a Kiku. Urashima utilizza anche delle mosse "illegali" per battere Rufy, ma questi non ha difficoltà a schivarle, decidendo infine di chiudere la battaglia tramite l'utilizzo dell'Haki.

Rufy gonfia il suo braccio e lo ritira indietro per scagliare il suo colpo, dopo di che lo scaraventa sul suo avversario che viene spazzato via da Bakura Town, distruggendo diversi edifici della città per poi atterrare nel luogo in cui Holden tiene Tama come ostaggio. Il suo capitombolo fortunatamente libera la bambina, che ora può finalmente scampare alle angherie di Holden.

Con quest'ultimo avvenimento Rufy e Zoro sono ora nell'occhio del ciclone, dopo aver causato una baraonda in una città che ha un collegamento diretto con Kaido.

