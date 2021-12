ONE PIECE: il micidiale attacco di Rufy nella figure di Prism Studio

La saga di ONE PIECE ha superato finalmente l'ennesimo traguardo e raggiunto anche sul fronte televisivo la quarta cifra nella numerazione delle puntate. Ad un successo tanto imponente procede parallelamente anche la crescita di uno dei merchandising più floridi di Weekly Shonen Jump e di casa Shueisha.

In attesa di conoscere i primi spoiler del capitolo 1034 di ONE PIECE, che sarà intitolato "Sanji vs Queen", nel frattempo continuano a moltiplicarsi le iniziative nei confronti del capolavoro di Eiichiro Oda. Mentre in rete trapelano alcuni dettagli del nuovo numero del ONE PIECE Magazine, tra cui una splendida illustrazione di Nami nei panni di Zoro, Prism Studio ha svelato la sua ultima creazione.

Attraverso una serie di immagini promozionali, infatti, la compagnia ha svelato l'ultimo modellino in scala a tema ONE PIECE, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato proprio al capitano dei Mugiwara, Monkey D. Rufy, intento a sfoderare uno dei suoi colpi migliori. La figure in questione, alta ben 70cm, è già disponibile al preordine al costo di 590 euro, di cui 200 da addebitare immediatamente al momento dell'ordine. La consegna si farà però attendere e non arriverà tra le vostre mani prima della fine del secondo quadrimestre del 2022.