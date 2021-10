ONE PIECE: il miglior colpo di Usop a Dressrosa nella figure ufficiale di Tsume Art

Usop viene spesso accreditato come uno dei membri più deboli dei Mugiwara, ma in diverse circostanze e situazioni, seppur sotto le mentite spoglie di Sogeking, ha ricoperto un ruolo decisivo. Una delle più recenti, e memorabili, è sicuramente l'immenso proiettile lanciato per terrorizzare Sugar durante l'arco narrativo ambientato a Dressrosa.

Molti di voi ricorderanno l'accurato, calcolato e in fondo simpatico colpo lanciato dal cecchino dei Pirati di Cappello di Paglia, e per renderlo ancora più epico lo studio Tsume Art ha realizzato una magnifica statua da collezione con licenza ufficiale di Toei Animation. Come specificato nel post di @Mundo_kame riportato in calce alla notizia, la figure appartiene alla linea di prodotti Ikigai, quindi realizzata in edizione limitata, è alta 31 centimetri e sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2022.

Per chi fosse interessato è già possibile preordinarla ad un prezzo di 369 euro, e i più fortunati potranno ricevere un'Ultimate Edition della statua con una probabilità del 20%. La resa dei dettagli, come l'elmetto rosso e bianco e gli occhiali da aviatore, risulta impressionante e riesce a riprodurre alla perfezione l'attenzione posta da Usop nel calcolare il lancio del proiettile realizzato da Kanjuro con la sua Black Kabuto, anche grazie al risveglio dell'Ambizione della Percezione.

Per concludere ricordiamo che in Italia cambia il doppiaggio di ONE PIECE, dove si rispetteranno i nomi giapponesi, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1029, in arrivo domenica 24 ottobre su Manga Plus alle ore 17.