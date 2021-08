ONE PIECE, è questa la miglior figure di Zoro? Lo spadaccino secondo Box Studio

Creare degli ottimi modellini in scala è un'impresa tutt'altro che semplice, sia per quanto riguarda l'originalità che la resa dei dettagli. Ad ogni modo, una compagnia sembra aver preso a cuore la sfida per realizzare un'epica statuetta a tema ONE PIECE e dedicata allo spadaccino dei Mugiwara, Roronoa Zoro.

Insieme a Sanji, Zoro è uno dei personaggi più importanti per Rufy, colui che più di tutti crede nelle capacità del proprio capitano di diventare il prossimo Re dei Pirati. E al fianco di Cappello di Paglia, l'ex cacciatore di pirati conta di diventare inoltre lo spadaccino più forte del mondo. Ad ogni modo, il personaggio è molto cresciuto nel corso delle saghe e attualmente è tra i membri della ciurma di Rufy più forti in circolazione.

Box Studio ha così colto l'occasione di omaggiare il pirata in un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Zoro con le sue tre spade a cavallo di un drago. La statuetta è già disponibile al preordine con un acconto di 250 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 535 euro al momento della spedizione per un totale di 785 euro. La cifra è giustificata però da un'altezza di ben 60cm e da una cura ai dettagli ben studiata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace?