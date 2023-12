ONE PIECE, le migliori 5 Miniavventure che meriterebbero di apparire nell'anime

Nel corso dei capitoli di ONE PIECE Eiichiro Oda ha voluto inserire delle brevi storie supplementari per mostrare il percorso di personaggi secondari o anche di alcuni antagonisti, approfondendo alcuni aspetti del mondo e del loro sviluppo. Ecco le 5 miniavventure che meritano un adattamento animato.

Iniziamo da la storia intitolata Il Paradiso danzante di Jango, che introduce i lettori nei vari capitoli contenuti nei volumi dal 14 al 19, e in cui l’ex membro della ciurma guidata da Kuro decide di allontanarsi dal villaggio Shirop per iniziare la sua carriera in Marina, dove entra grazie all’amicizia col luogotenente Fullbody. La storia intrattiene e rivela dettagli rilevanti su Jango, così da avere un quadro più completo quando i Mugiwara lo incontrano alla fine della saga di Alabasta.

Proseguiamo con Ener e le grandi manovre nello spazio, dal volume 44 al volume 49, in cui l’ex divinità dell’isola del cielo viaggia a bordo dell’Arca Maxim arrivando sulla Luna, dove, con grande sorpresa dei lettori, si scopre l’esistenza di un popolo di robot molto simili alle talpe denominati Spacey, che lottano senza freni contro i pirati spaziali. Salvati i robot, Ener viene a conoscenza di un importante segreto: una volta sulla Luna vivevano antiche popolazioni estinte.

In terza posizione troviamo il Resoconto del personale del CP9, nei volumi dal 50 al 54, in cui gli agenti, ormai considerati dei traditori a causa delle menzogne del loro capo Spandam, si dirigono verso St. Popula cercando di far riprendere Lucci dalle ferite dovute allo scontro con Luffy. Dal volume 38 al 43 si sviluppa invece la storia Miss Goldenweek e l’Operazione denominata Meet Baroque, in cui i membri della Baroque Works cercano di liberare i loro compagni imprigionati, prima del loro trasferimento ad Impel Down.

Il titolo di storia più divertente che dovrebbe essere animata tra le miniavventure del manga di ONE PIECE va a La grande ricerca di Barbanera di Ace, dal volume 29 al volume 32. Questa serie di tavole mostra Ace impegnato a cercare il pericoloso pirata, attraversando aree mai mostrate prima, come il regno di Lulucia, e approfondendo un personaggio che, fino ad allora, era apparso solo rapidamente e aveva già conquistato gran parte dei lettori.

Ricordiamo, infine, che Oda sembra aver rivelato chi è il migliore tra Shanks e Mihawk, e vi lasciamo a 5 frutti del diavolo dai poteri assurdi.