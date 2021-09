ONE PIECE: quali sono stati i migliori momenti di Luffy e delle Ali del Re dei Pirati?

La potenza di Monkey D. Luffy e dei suoi alleati è aumentata di molto nel corso del tempo. Dopo innumerevoli battaglie e duri allenamenti affrontati durante il time skip i Mugiwara sono migliorati sotto diversi punti di vista, e il Monster Trio formato da Luffy, Zoro e Sanji, è diventato ancora più letale. Riviviamo insieme i loro momenti migliori.

Uniti da grande amicizia e rispetto i tre pirati sono estremamente abili sul campo di battaglia, soprattutto grazie ai loro diversi stili di combattimento. Questo non ha però eliminato momenti simpatici e demenziali, che da sempre contraddistinguono l'opera di Eiichiro Oda, come quando Sanji e Zoro hanno sfruttato il loro capitano, ormai distrutto, come una gigantesca fionda per rispedire le palle di cannone alle navi della Marina, ed evitare ingenti danni alla Going Merry, durante la frenetica fuga da Enies Lobby, nel capitolo 429.

Successivamente, entrati in contatto con degli zombie che li hanno privati delle loro ombre, i tre compagni si sono ritrovati in un sonno profondo che ha consentito ad Usop e gli altri di divertirsi, prendendoli in giro in uno degli intermezzi comici più ilari del viaggio verso Thiller Bark. Passiamo ora a tre momenti particolarmente importanti sul campo di battaglia.

Il primo è lo scontro con il Pacifista nell'arcipelago Sabaody. La potenza dell'arma bionica richiede l'intervento di tutti i Mugiwara, che a fatica riesco ad evitare i suoi rapidi attacchi. Fortunatamente il Monster Trio riesce a contrastare il tremendo avversario con una combo impressionante: il Flambage Shot di Sanji, la tecnica Ashura: Nove Lampi del Demone di Zoro, e un gigantesco Gom Gom Rifle di Luffy.

Il secondo riguarda principalmente la totale fiducia che Luffy nutre nei confronti dei suoi compagni. Mosso dalle azioni del kraken Surume, il quale segue gli ordini di Hody Jones solo per proteggere suo fratello, Luffy decide di intervenire, dirigendosi verso il capitano dei Nuovi Pirati Uomini-Pesce. Mentre si avvicina però, due luogotenenti dell'equipaggio si scagliano contro di lui, e vengono immediatamente respinti dall'intervento di Sanji e Zoro.

Infine, l'ultima scena che mostra il profondo legame e la potenza del Monster Trio è apparsa nella magnifica splash page che ha concluso il capitolo 1022. Mentre Luffy si prepara a raggiungere Kaido sull'isola di Onigashima per lo scontro finale, Zoro e Sanji, le Ali del Re, hanno mandato a terra King e Queen, i due migliori sottoposti dell'Imperatore, sapendo che una volta sconfitti potranno vedere un assaggio del loro capitano come Re dei Pirati.

Siete d'accordo con questa classifica dei migliori momenti del Monster Trio? Fatecelo sapere con un commento. Ricordiamo che Ulti è irriverente e testarda nel cosplay di Azubises, e vi lasciamo alle speculazioni e alla data d'uscita del capitolo 1025 di ONE PIECE.