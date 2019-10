ONE PIECE: quali sono le migliori scene, fino ad ora, della saga di Wano?

Nel mondo dell'animazione, i cut di altissimo spessore tecnico prendono il nome di "sakuga", manifestando tutta l'abilità di un animatore di realizzare scene dinamiche nel movimento, fluide ed epocali. TOEI Animation, con la saga di Wano in ONE PIECE, si sta sbizzarrendo con un lato artistico decisamente migliorato e affascinante.

L'evoluzione grafica di ONE PIECE ha finalmente raggiunto il suo culmine, soprattutto grazie al duro lavoro svolto dal nuovo team dietro l'adattamento animato del manga di Eichiro Oda. Il Wano Kuni non poteva essere più bello di così, secondo la visione del regista Nagamine che sta valorizzando i tratti più particolari di questo mondo bizzarro.

La qualità è decisamente aumentata, a dismisura potremmo dire, quasi come trovarsi davanti un progetto del tutto diverso rispetto a quello visto negli ultimi anni. Tantissime scene d'azione curate nei particolari, il tutto unito a una schedule più ottimizzata atta a garantire i giusti tempi di produzione. Per questo motivo, un fan ha racchiuso in un video, che potete ammirare in cima alla pagina, le migliori scene della nuova saga fino ad ora, coinvolgendo alcuni dei cut di più alto livello al momento realizzati, comprese le spettacolari animazioni dell'episodio 906 di ONE PIECE.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'evoluzione grafica dell'anime? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver letto la nostra Analisi sulla saga di Wano.