ONE PIECE: le migliori trasformazioni della serie al di fuori dei Mugiwara

I frutti del diavolo rappresentano uno dei due pilastri su cui si fonda il power system di ONE PIECE e da questi derivano poteri e capacità di molti personaggi incontrati da Luffy e compagni nei loro viaggi. Alcuni frutti permettono a chi li ingerisce di trasformarsi, raggiungendo forme interessanti dal design unico e memorabile. Ecco le migliori.

Attenzione a possibili spoiler da questa sezione in avanti riguardanti le trasformazioni di personaggi al di fuori dei Mugiwara.

Partiamo dalla forma raggiunta da Rob Lucci grazie al frutto Felis Felis modello leopardo, e al successivo risveglio visto sull’isola di Egghead quando ha assalito la ciurma di Cappello di Paglia e iniziato a combattere contro Luffy. La forma ibrida post risveglio appare molto più snella, ciò gli consente di raggiungere velocità maggiori con le quali ha fronteggiato Zoro con stile e abilità.

Continuiamo con una trasformazione apparsa di recente, la forma Gyuki di Jaygarcia Saturn. Gigantesca, inquietante, capace di instillare timore in qualsiasi combattente se la ritrovi davanti, la forma da yokai dal corpo di ragno e dal volto di bue rende Saturn ancora più brutale e pericoloso di quanto non fosse già in qualità di astro di saggezza.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo Yamato, e alla sua forma da lupo dovuta al frutto Dog Dog modello Okuchi no Makami, diventando incredibilmente potente e abile nel manipolare l’elemento del ghiaccio. La forma ibrida con zanne, corna, canini più accentuati e una coda bianca e azzurra rendono Yamato visivamente pericolosa e molto diversa dalla sua forma base.

La medaglia d’argento va a Kaido e alle sue forme ibrida e completa del drago azzurro. La tavola, e la scena nell’anime, in cui si presenta nella sua forma definitiva sono mozzafiato, e fanno capire immediatamente il livello di minaccia rappresentato dall’Imperatore e tiranno di Wano.

Il titolo di miglior trasformazione della serie va alla forma fenice di Marco, una volta medico dei Pirati di Barbabianca. Le fiamme blu e gialle che fuoriescono continuamente dal suo corpo, che hanno un importante valore curativo, contribuiscono a renderla visivamente la trasformazione più spettacolare dell’intera serie.

In conclusione, ecco i 10 personaggi di ONE PIECE ispirati a personaggi storici, e vi lasciamo scoprire il legame tra il Robot Gigante di Egghead e Joy Boy. Siete d’accordo con questa classifica? Quali sono, secondo voi, altre trasformazioni memorabili e spettacolari viste nella serie? Ditecelo nei commenti.

