ONE PIECE: i migliori utilizzatori dell'Ambizione dell'Armatura

Gli sviluppi nella parte finale dell’arco narrativo di Wano hanno portato a importanti cambiamenti nell’universo di ONE PIECE, mostrando anche le capacità di personaggi. In attesa di vedere come si evolveranno le varie situazioni nel corso della saga finale, andiamo quindi ad elencare i migliori utilizzatori dell’Ambizione dell’Armatura.

L’Ambizione è un power system diviso in tre tipi, ovvero l’Ambizione dell’armatura, la più diffusa ed estremamente utile sul campo di battaglia sia in maniera offensiva che difensiva, l’Ambizione della percezione, che consente all’utilizzatore di predire l’immediato futuro, e la rarissima Ambizione del Re Conquistatore, per annichilire i nemici attraverso la forza di volontà.

Visto il ritmo col quale Eiichiro Oda ha lanciato, e sta narrando, la saga finale dell’epopea di Luffy e dei Mugiwara, è chiaro che molto presto vedremo in campo tutti e tre i tipi di Ambizione, ma chi sono i personaggi in grado di usare al meglio l’Ambizione dell’Armatura? Ecco la nostra top. In fondo alla classifica troviamo Sabo, importante esponente dell’Armata Rivoluzionaria, e in possesso dei poteri del frutto Foco Foco, lo stesso di suo fratello Ace, che ha dimostrato di saper usare l’Ambizione dell’Armatura come meglio crede nella saga di Dressrosa.

Subito dopo troviamo il protagonista, Monkey D. Luffy, utilizzatore di tutti e tre i tipi di Ambizione, ed esperto utilizzatore dell’Armatura, che tende a sfruttare nelle varie trasformazioni, soprattutto con il Gear Fourth, per sferrare attacchi dalla potenza devastante, come avviene durante la saga di Dressrosa, nella battaglia con Katakuri e in uno dei confronti con Kaido. Spostiamoci verso i Nove Foderi Rossi, grandi samurai istruiti dal leggendario Kozuki Oden, ed esperti utilizzatori del Ryou, flusso di energia comparabile all’Ambizione dell’Armatura. Lo stesso Kaido li definì al pari del loro maestro, unico ad essere riuscito a ferirlo prima dell’arrivo dei Mugiwara.

Passiamo poi ai tre Ammiragli che durante la guerra di Marineford hanno saputo contrastare un attacco diretto di Barbabianca unendo le loro forze e sfoggiando una grande padronanza dell’Ambizione dell’Armatura, per poi unirla ai rispettivi poteri derivanti dai frutti del diavolo. Silvers Rayleigh, braccio destro di Gol D. Roger, e mentore di Luffy durante il time-skip, si aggiudica il sesto posto per saper usare alla perfezione tutti e tre i tipi di Haki.

Segue uno degli orgogli più grandi della Marina, e recente protagonista di un’incredibile battaglia, il viceammiraglio Monkey D. Garp, capace di disintegrare otto montagne col suo pugno infuso di Haki per prepararsi allo scontro con Don Chinjao. Prima del podio inseriamo un gruppo di personaggi, i vecchi Quattro Imperatori, Kaido, Big Mom, Shanks e Barbanera, tutti maestri nell’arte dell’Ambizione dell’Armatura.

Sul terzo gradino del podio troviamo invece il leggendario Kozuki Oden, samurai allontanatosi da Wano per scoprire il mondo, e maestro del Ryou come dimostra durante il combattimento con Kaido. In seconda posizione troviamo invece Barbabianca, Imperatore, capitano della più grande flotta pirata della storia di ONE PIECE, e unico in grado di tenere testa al Re dei Pirati. Edward Newgate era un abile utilizzatore di tutti e tre i tipi di Haki.

Infine, il titolo di migliore utilizzatore dell’Ambizione dell’Armatura va a Gol D. Roger, capace di infondere la sua spada, Ace, con una tale energia da poter colpire gli avversari a distanza, come mostrato proprio durante lo scontro con Barbabianca, poco prima di divenire il Re dei Pirati. Siete d’accordo con questa lista? Chi aggiungereste tra i migliori utilizzatori dell’Ambizione dell’Armatura? Ditecelo nei commenti. Infine, vi lasciamo ad una magnifica fan art crossover del Gear Fifht contro l’Ultra Istinto.