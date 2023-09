ONE PIECE: Mihawk figlio di uno dei migliori pirati di Roger? Ecco la folle teoria

Eiichiro Oda non è certamente nuovo a giocare con le somiglianze sia somatiche che caratteriali dei personaggi di ONE PIECE e in più di un’occasione nel corso della serie ha sorpreso i lettori rivelando le origini e le discendenze di alcuni grandi personaggi. Per questo la community è sempre più certa di aver trovato i genitori di Dracule Mihawk.

Sin dalla sua prima apparizione, Dracule Mihawk è stato presentato come uno dei migliori maestri di spada del mondo, e ancora oggi detiene quella posizione. Tuttavia, Oda non si sbilanciò molto all’epoca, e non aggiunse altri dettagli se non riguardanti l’accesa rivalità con Shanks, altro grande spadaccino. I pochi dettagli sulla sua storia hanno lasciato totale libertà ai fan di fare congetture e speculazioni sui suoi genitori, ed ecco un risultato piuttosto interessante.

Il design di Mihawk è piuttosto singolare, sia per la peculiare forma delle pupille, sia per la barba, caratterizzata da due linee ascendenti che vanno dalla mascella verso gli zigomi. Proprio questa particolarità, così come il colore dei capelli, di un nero intenso, ha fatto pensare immediatamente a Shakuyaku, proprietaria del bar Tispenno dell’arcipelago Sabaody ed ex imperatrice di Amazon Lily.

La donna ha infatti i capelli a caschetto, dello stesso nero intenso di Mihawk, con due virgole finali che richiamo molto la forma della barba dello spadaccino. Quindi secondo la community Shakuyaku sarebbe la madre di Mihawk, mentre come padre è stato riconosciuto Silvers Rayleigh, braccio destro di Gol D. Roger e successivamente mentore di Luffy.

Per quanto Rayleigh avesse i capelli più chiari, biondi, da giovane, in comune con l’ipotetico figlio avrebbe il pizzetto, diviso in cinque linee anziché in una come nel caso dello spadaccino. A favore di questa teoria c’è anche una corrispondenza temporale. Attualmente Rayleigh e Shakuyaku hanno rispettivamente 78 e 64 anni, mentre Mihawk ne ha 44. Questo vuol dire che avrebbero avuto Mihawk quando avevano 34 e 20 anni, quando erano ancora entrambi dei pirati.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.