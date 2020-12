ONE PIECE: Mihawk è letale in questa statua da collezione da oltre trecento euro

Ex membro della flotta dei sette e pirata riconosciuto come il più grande spadaccino al mondo, Drakul Mihawk è uno dei personaggi più amati e letali di ONE PIECE. Se siete suoi fan, non potrete esimervi dall'acquistare questa bellissima statua da collezione, disponibile in ben due varianti.

Protagonista della nuova action figure da collezione di Tiny Studio è Drakul Mihawk, rivale di Shanks il Rosso e maestro di Roronoa Zoro. La statua è disponibile in due diverse varianti, una in scala 1/4 al prezzo di 307 euro, escluse spese di spedizione, e l'altra in scala 1/6 al prezzo di 228 euro. Le misure della prima corrispondono a 66 x 48 x 50 cm, mentre quelle della seconda sono di 44 x 32 x 34 cm. Entrambe sono già disponibili al preordine e saranno disponibili a partire dal Q2 del 2021.

La statua raffigura Mihawk con la sua mitica e gigantesca spada in pugno e gli addominali scolpiti in bella vista. La prima versione ritrae il personaggio con indosso il suo iconico cappello, mentre la seconda lo vede con i capelli al vento.