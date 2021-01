ONE PIECE: Mihawk e Perona si scatenano in una magnifica statua da 1000 euro

Tra la miriade di personaggi presenti nell'universo di ONE PIECE Dracul Mihawk e Perona hanno svolto un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del personaggio di Rorona Zoro nel corso dei due anni trascorsi sulla misteriosa isola di Kurainaga, e di recente sono stati omaggiati con una magnifica figure da collezione.

Come potete infatti vedere nel post riportato in calce alla notizia, sia il più forte spadaccino del mondo, che Perona sono stati perfettamente ricreati dallo studio Soul Wing in una spettacolare figure alta 56 centimetri, e disponibile in tre configurazioni differenti.

Infatti, è possibile acquistare unicamente Mihawk o Perona, rispettivamente a 890 euro e 560 euro, mentre per il set completo, con entrambi i personaggi e una maestosa base, il prezzo è di 1090 euro. Nelle immagini condivise si può notare l'estrema cura posta nel design dei personaggi, e nella resa del dettagliato relitto che fa da base alla figure di Mihawk, maestro nell'arte della spada che ha allenato per due anni Zoro, dopo che questi gli ha chiesto di renderlo più abile per difendere i propri compagni e il suo capitano.

Ricordiamo che un fan ha personalizzato la ps5 omaggiando il capitolo 1000, e vi lasciamo scoprire chi sarà l'11esimo Mugiwara secondo Microsoft.