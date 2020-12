ONE PIECE: Mihawk è lo spadaccino più forte nella figure di Turbo Jet Studio

L'epopea di ONE PIECE non ruota unicamente intorno ad un'unica macro-trama, ma piuttosto ad una serie di sottotrame che nel complesso arricchiscono di svariate sfumature una storia emozionante e incredibile. Tra di esse, inoltre, si attende la risoluzione del conflitto tra Zoro e lo spadaccino più forte al mondo, Mihawk.

Mentre ONE PIECE raggiunge finalmente quota 998 capitoli, ormai a due numeri di distanza da quota mille, il franchise continua a sviluppare il merchandising legato al brand ispirato al capolavoro di Eiichiro Oda. La serie gode infatti di numerosi oggetti a tema che, saltuariamente, escono nelle fumetterie per andare "sold out" in brevissimo tempo. In Giappone il fenomeno delle action figure è un tema molto caldo, motivo per cui sono numerose le compagnie che si occupano di realizzare modellini in scala dedicati ai titoli attualmente più popolari.

L'ultimo di essi, in particolare, è curato da Turbo Jet Studio che ha deciso di omaggiare lo spadaccino più forte di ONE PIECE, nonché il grande rivale di Zoro, Mihawk. La statuetta in questione, che potete ammirare nella galleria di immagini allegata in calce alla notizia, ritrae l'iconico personaggio spavaldo e sicuro di sé con la splendida spada al fianco. Il modellino, alto all'incirca 43 cm, è già disponibile al preordine alla modica cifra 360 euro a cui si aggiungono le spese di spedizione. La consegna, invece, non è prevista prima del primo quadrimestre del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al confronto tra Kaido e Big Mom nell'ultimo episodio dell'anime.