ONE PIECE: Mikoyu realizza uno splendido cosplay di Nami con un importante messaggio

I cosplay si concentrano solitamente intorno ai personaggi più famosi di videogiochi, anime, film e serie TV. Nell'ambito di anime e manga, in molti vengono dedicati al suo esponente contemporaneo più famoso, ONE PIECE, e di conseguenza ai protagonisti che compongono la ciurma di Cappello di Paglia. Per questo tra i più rappresentati c'è Nami.

La bella Gatta Ladra di ONE PIECE è stato uno dei primi personaggi ad entrare nella ciurma, subito dopo Zoro, anche se per l'ufficialità di questo ingresso bisognerà aspettare ancora tanto tempo. Non ci vuole molto però a prendere in simpatia Nami che diventa un esponente fondamentale per la ciurma grazie alle sue abilità di navigatrice, anche se sarà poco partecipe ai combattimenti tolto qualche caso sparuto.

Da quando c'è stato poi il timeskip di ONE PIECE, Nami è diventata ancora più seducente e a quel punto tante modelle si sono concentrate sul dare vita al personaggio. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nami realizzato da Mikoyu_s, ragazza giapponese che ha interpretato la Nami che vediamo da qualche centinaio di capitoli con jeans e costume verde.

La cosplayer non ha perso l'occasione per ricordare a tutti di rimanere a casa considerata la pandemia in corso, in attesa che il governo giapponese dia il via libera al ritorno alla normale vita di tutti i giorni. Vi è piaciuto questo cosplay di Nami? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto non perdetevi la Nami di Naiichirou ma neanche il cosplay presentato da KendelB.