ONE PIECE: un minaccioso Doflamingo in un action figure da 1000 euro

Nonostante il successo di Demon Slayer, che ha spezzato in poche settimane uno dei record più grandi di ONE PIECE, il capolavoro di Eiichiro Oda mantiene intatto lo scettro dell'editoria nipponica. Anche con un leggero calo delle vendite, il franchise continua a essere uno dei titoli più proliferi al mondo, complice anche il florido merchandise.

Seppur tra alti e bassi, anche nel campo dell'animazione ONE PIECE resta uno degli anime preferiti dai fan, a riprova di un successo duraturo e ancora ampiamente avanti ai record di Demon Slayer. Il capolavoro di Oda, infatti, gode di uno dei merchandising più imponenti di casa Shueisha, con decine di oggetti a tema che escono quotidianamente. L'ultimo di essi, in particolare, è un action figure realizzata da Jimei Palace Studio, proposto al pubblico alla mastodontica cifra di 997 euro, a cui si aggiungono le spese di spedizione.

Il soggetto raffigurato è uno degli antagonisti principali e più iconici del franchise, il sovrano di Dressrosa nonché un ex membro della Flotta dei Sette. Il villain è ritratto in un modellino in scala 1:6 dalle dimensioni importanti di 65 x 50 x 51 (in cm). La statuetta in questione, che potete ammirare nella clip di presentazione allegata in calce alla notizia, è attualmente disponile al preordine sul sito ufficiale mentre la spedizione, salvo imprevisti, è fissata per il terzo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fantastica action figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qui sotto.