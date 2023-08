ONE PIECE: le mini avventure che l'anime doveva adattare e che invece ha ignorato

Eiichiro Oda si dedica molto al manga di ONE PIECE, concentrandosi molto sulla solidificazione del suo mondo con tanti dettagli, descrivendo accuratamente usi, costumi e particolarità del luogo in cui hanno fatto approdo i pirati di cappello di paglia. Ci sono poi databook, dichiarazioni e altro che approfondiscono ancora di più il tutto.

Tutti questi elementi mancano nell'anime, così come mancano le famose mini avventure di ONE PIECE. Parallelamente alla storia principale, Oda racconta cosa accade nel mondo, concentrandosi su certi luoghi o personaggi. Tuttavia, ad eccezione di tre, Toei Animation non le ha mai adattate. Quali sono le mini avventure che l'anime di ONE PIECE avrebbe dovuto adattare?

Partendo dagli albori, è stata persa la storia di Jango in "Il paradiso musicale di Jango", ambientato subito dopo la sconfitta al villaggio Syrup, e che ha visto l'ex pirata finire nella marina;

C'è poi "Il viaggio marino di Hacchan", col polpo ex membro della ciurma di Arlong che ha viaggiato prima di raggiungere l'arcipelago Sabaody;

Una delle più importanti poteva essere la "La grande ricerca di Barbanera", con Ace protagonista di piccole avventure mentre cercava il traditore della ciurma;

mentre cercava il traditore della ciurma; Manca anche la "Operazione: Meet Baroque Works di Miss Goldenweek", che mostra cosa è accaduto al gruppo dopo Alabasta;

C'è poi la storia dedicata a Ener e il suo viaggio nello spazio, con "La grande operazione spaziale di Ener";

e il suo viaggio nello spazio, con "La grande operazione spaziale di Ener"; Spiega molte cose, specie alcuni avvenimenti dopo Enies Lobby accaduti al CP9 e a come hanno raggiunto lo stato attuale in ONE PIECE, con "Il rapporto indipendente del CP9";

"Dalle tolde del mondo" è una mini avventura che poteva essere facilmente integrata nel corso degli episodi, mostrando la reazione di tutti i personaggi al ritorno dei protagonisti di ONE PIECE dopo il timeskip;

Prima del suo ritorno in ciurma, Jinbe ha viaggiato , e questa storia è stata raccontata in "Il viaggio solitario di Jinbe, cavaliere del mare";

, e questa storia è stata raccontata in "Il viaggio solitario di Jinbe, cavaliere del mare"; "Dalle tolde del mondo: l'uomo da 500 milioni di Berry" è fondamentalmente il rifacimento del precedente, soltanto più avanti nel tempo e con nuove sottigliezze da notare;

Infine, molto più recente, c'è "La storia dell'autoproclamata flotta di cappello di paglia", che racconta tutto ciò che hanno fatto coloro che hanno stretto un patto con Rufy dopo Dressrosa, con la storia dei singoli membri che è stata a malapena accennata nell'anime.

C'è ancora da capire se le ultime due mini avventure raccontate da Eiichiro Oda possano avere uno spazio alla fine di Wano, considerato che, in particolar modo l'ultima, avrebbe anche un impatto sulla storia. E a voi quale sarebbe piaciuto vedere in un episodio dedicato?