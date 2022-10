ONE PIECE: ministero dell'Ucraina cita Zoro in questo meme dove prende in giro la Russia

La crisi causata dalla devastante guerra in Ucraina sta avendo ripercussioni a livello mondiale. Ogni giorno arrivano aggiornamenti dai vari fronti della guerra, con vari giornalisti indipendenti, giornalisti di testate conosciute in tutto il mondo e anche le varie organizzazioni statali e internazionali pronti a condividere le ultime informazioni.

L'account Twitter ufficiale del ministero della difesa dell'Ucraina ha condiviso alcuni dati sulla situazione sul suo territorio, notificando a tutti le enormi perdite russe nel corso di questi primi nove mesi di guerra. Numeri enormi, ma ciò che ha fatto diventare virale il tweet è stata la citazione in apertura. Infatti, il ministero dell'Ucraina cita addirittura ONE PIECE per prendere in giro la Russia.

La frase inglese utilizzata "Power isn’t determined by your size, but the size of your heart and dreams!" è stata attribuita a Monkey D. Rufy, ma erroneamente. In realtà, la citazione - in maniera leggermente diversa - è da attribuire a Zoro, con lo spadaccino che recita "L’essere forti non riguarda solo la potenza o come ci si muove, ma riguarda lo spirito di una persona" nella nostra traduzione.

Ovviamente la citazione si riferisce direttamente alle pesanti perdite russe nel corso della guerra. Ricordavate questa citazione? Intanto il capitolo 1061 di ONE PIECE dà inizio a una nuova saga.