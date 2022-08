ONE PIECE: una mod trasforma i boss di Elden Ring nei potenti Imperatori

L’inizio di un nuovo arco narrativo in ONE PIECE permetterà ai protagonisti di lasciarsi alle spalle la guerra combattuta contro Kaido e i suoi uomini su Onigashima. Eppure, l’Imperatore è riuscito a conquistare milioni di lettori, alcuni dei quali hanno persino deciso di omaggiarlo trasformandolo in un boss di un gioco molto popolare.

Considerato un fenomeno mediatico e un successo straordinario nel vasto panorama videoludico, Elden Ring è riuscito ad espandere la già consolidata formula dei giochi FromSoftware, introducendo per la prima volta una struttura open world, suddivisa in aree incredibilmente eterogenee, e svariati nemici e boss. Ovviamente tutto questo è stato usato come base dai fan per realizzare delle mod dedicate a diversi franchise e creare dei crossover inaspettati.

Seguendo il consiglio di un amico l’utente @Arestame_Arkeid ha sostituito tre dei boss più importanti e complessi da affrontare di tutto Elden Ring con tre Imperatori di ONE PIECE. Nella clip di presentazione della mod in questione potete infatti vedere come a prendere il posto di Godfrey, il primo Lord Ancestrale sia stato Barbabianca, Kaido ha invece sostituito il Generale Radahn, scelta azzeccata per le dimensioni gargantuesche di entrambi, e infine alle radici del sacro albero invece di Malenia ci si troverà faccia a faccia con Shanks il Rosso, personaggio centrale nella nuova pellicola ONE PIECE: RED.