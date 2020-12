ONE PIECE: moltissimi mangaka celebrano il capitolo 1000 nella meravigliosa cover di WSJ

ONE PIECE, l'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda più di 23 anni fa, sta per raggiungere un traguardo impressionante nel mondo del fumetto giapponese, la pubblicazione di 1000 capitoli, e per celebrare quest'occasione unica moltissimi mangaka hanno partecipato alla realizzazione di una splendida doppia cover della rivista Weekly Shonen Jump.

Mentre Oda ha inaugurato una specie di countdown in attesa del capitolo, mostrando delle speciali illustrazioni dei Pirati di Cappello di Paglia, l'intera community è impegnata ad immaginare cosa potrebbe avvenire in quelle pagine, per rendere ancora più memorabile ed epico un momento così importante per una delle opere che ha profondamente segnato l'industria dei manga e degli anime.

Per questo Weekly Shonen Jump ha chiesto a moltissimi, e conosciuti, esponenti del settore di partecipare ad una celebrazione molto particolare, vale a dire una doppia cover, formata dai numeri 3-4 e 5-6 della rivista, con al centro Monkey D. Luffy, e sullo sfondo protagonisti di serie di successo affiancati da personaggi comparsi in ONE PIECE, tutti disegnati con lo stile dei numerosi mangaka coinvolti.

Si tratta indubbiamente di un prezioso omaggio alle avventure dei Mugiwara, che continuano a conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo grazie alla leggera, profonda, e a tratti ilare, narrazione di Oda. Ricordiamo che è stato anticipato un importante evento in arrivo nel 2021 all'interno della serie, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay di Nico Robin.