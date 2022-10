ONE PIECE: gli ultimi momenti di Gol D. Roger nella figure di BT Studio

La leggenda dello ONE PIECE ha avuto inizio nella piccola città di Rogue Town. Anni prima che avesse inizio l’avventura del giovane e ambizioso Monkey D. Luffy, di fronte a migliaia di persone, Gol D. Roger diede inizio all’epoca d’oro della pirateria. Un momento fondamentale nell’universo di Eiichiro Oda, immortalato in una figure da collezione.

Gli artisti di BT Studio sono infatti tornati a omaggiare l’epopea piratesca che da più di 25 anni occupa un posto di rilievo nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e dopo la nuova statua dedicata a Edward Newgate, l’indimenticabile Barbabianca, eccone una dedicata al Re dei Pirati. Nel post riportato in fondo alla pagina potete vedere nel dettaglio la figure di Gol D. Roger, inginocchiato, con piedi e gambe bloccati, in attesa di essere giustiziato nella città dove era nato 53 anni prima.

Il prodotto arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, ma è già pre ordinabile al prezzo di 130 euro, per solo Gol D. Roger, e 195 per l’intero diorama con le due guardie e la base. Inoltre, sarà presente un piccolo Eternal Pose per Laugh Tale come omaggio. Per concludere vi lasciamo scoprire chi è riuscito a sconfiggere Gol D. Roger e qual è il Frutto del Diavolo più potente.