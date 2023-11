ONE PIECE: quali sono i momenti più memorabili della storia? La top 5

Non è un caso che ONE PIECE sia il re indiscusso di Weekly Shonen Jump. Ogni singolo arco narrativo della storia creata da Eiichiro Oda è caratterizzato da momenti unici ed emozionanti, che anche a distanza di anni i fan non possono dimenticare. Ecco secondo noi quali sono le cinque scene più memorabili di ONE PIECE.

Uno dei momenti speciali della storia, che abbiamo potuto rivivere da poco grazie al live-action di ONE PIECE, è quando i primi cinque Mugiwara si si riuniscono attorno a un barile e a turno rivelano i propri sogni e obiettivi facendo giuramento. Questa scena emozionante resterà per sempre impressa nella memoria poiché segna anche la nascita ufficiale dei pirati di Cappello di Paglia.

Nella Saga di Water 7, per cercare di salvare Nico Robin dai Marines, i Mugiwara dichiarano guerra al Governo Mondiale. Scena iconica è quando Rufy ordina a Sogeking, Usopp sotto mentite spoglie, di bruciare la bandiera del Governo Mondiale, ma anche quando Nico Robin implora di voler essere salvata.

Al termine della Saga di Thriller Bark i Mugiwara affrontano una delle peggiori minacce. L'arrivo di uno della Flotta dei Sette mette in serio pericolo Rufy e compagni. A salvare la ciurma è Roronoa Zoro in una delle scene più belle di tutta la serie. Facendosi carico di tutto il dolore del suo capitano, Zoro si fece avanti per subire la punizione di Bartholomew Kuma. Quando Sanji chiese al compagno cosa gli fosse accaduto, uno statutario Zoro rispose con una frase divenuta leggenda, "Non è successo niente".

Tra le scene più belle di Dressrosa c'è quella in cui Rufy interviene all'ultimo istante per salvare la vita di Trafalgar Law dai calci di Doflamingo. Inoltre, poco dopo Rufy scatenò il suo Gear 4th per abbattere il temibile antagonista.

La Saga di Wano presenta le due scene più memorabili di tutto ONE PIECE. La prima è quando Rufy sfida senza paura gli Imperatori Kaido e Big Mom affermando apertamente di essere colui che diventerà il prossimo re dei pirati. Il secondo momento migliore in ONE PIECE è il risveglio del Gear 5th, il risveglio del suo frutto che gli consente di combattere al pari di quello che è considerato uno dei pirati più forti di sempre.