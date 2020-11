ONE PIECE: Momonosuke è pronto a combattere, ecco il suo discorso

In Giappone è appena stata inaugurata la statua dedicata a Franky di ONE PIECE, nel frattempo le avventure di Rufy e gli altri vanno avanti. Ecco una scena importante incentrata sul personaggio di Momonosuke.

In calce alla notizia potete trovare il tweet condiviso dall'account @TheClumsy_One, in cui è presente una breve clip che ci mostra il discorso fatto da Momonosuke. Nel filmato infatti Luffy è appena riuscito a far evadere di prigione i numerosi detenuti, spingendoli a combattere contro la tirannia di Orochi, ma capisce in fretta che le sue parole non stanno avendo l'effetto sperato. Per questo decide di spronare Momonosuke a parlare ai prigionieri, il quale racconta agli altri del viaggio che ha fatto insieme alla ciurma di pirati di Rufy e rivela la sua vera identità: quella di erede al regno di Wamo. Le sue parole riescono quindi ad ispirare i guerrieri vicini, che decideranno di affrontare la temibile armata di Kaido e Orochi.

Non resta che aspettare la messa in onda delle altre puntate per scoprire chi sarà il vincitore delle prossime sfide, nel frattempo ecco il nostro riassunto della puntata 996 di ONE PIECE, invece se avete già visto tutti gli episodi disponibili dell'anime, vi segnaliamo questo cosplay di Danielle Vedoveli dedicato a Boa Hancock.