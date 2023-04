ONE PIECE: il Nuovo Mondo ha distrutto un'altra ciurma molto forte

Il percorso per i giovani pirati diventa sempre più difficile man mano che si va avanti. Se il primo step è l'ingresso nella Rotta Maggiore, che già porta in molti a essere tagliati fuori dalla corsa per il One Piece, quando si arriva nel Nuovo Mondo le cose si fanno incommensurabilmente complicate, tra marina e flotte degli imperatori.

E le Supernove hanno provato sulla loro pelle questa situazione. ONE PIECE ha raccontato per tanti anni la lotta contro Big Mom e Kaido, che ha visto in primo piano il combattimento di Trafalgar Law, Eustass Kidd e Monkey D. Rufy. I giovani hanno distrutto il regime dei vecchi, ma non erano loro gli unici due imperatori esistenti nel Nuovo Mondo.

Ormai è noto che Eustass Kidd ha subito una cocente sconfitta per mano di Shanks, al largo di Elbaf. L'imperatore ha distrutto nave, capitano e vice capitano in pochissimi attacchi ben piazzati e improvvisi, mettendo a tacere un rivale di Rufy. Contemporaneamente, si è consumato lo scontro tra Barbanera e Law, con l'imperatore che attendeva al varco uno dei tre giovani. Il combattimento è durato tantissimo, pur svolgendosi fuori dall'occhio del lettore, che ha assistito solo al finale.

Come raccontato nel capitolo 1081 di ONE PIECE, Barbanera ha sconfitto Trafalgar Law, ha distrutto la Polar Tang e ha quindi annientato i pirati Heart. Pirati che sono, per la maggior parte, dispersi, ma Bepo è riuscito a salvare il suo capitano portandolo lontano, approfittando di un sorprendente Sulong. Dei tre vincitori a Onigashima è rimasta soltanto la ciurma di Rufy: riusciranno i protagonisti a non fare la stessa fine dei loro ex alleati?