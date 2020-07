ONE PIECE: Monkey D. Garp merita un approfondimento? Ecco spiegato perché

ONE PIECE , nei suoi 23 anni di pubblicazione, ha mostrato una quantità impressionante di personaggi e luoghi tutti profondamente diversi, ma che potenzialmente potrebbero essere la base di storie molto interessanti, e che sono state, giustamente, lasciate in disparte dall'autore Eiichiro Oda per concentrarsi principalmente sui Mugiwara.

Partendo da ciò risulta quasi automatico pensare a personaggi come Monkey D. Dragon e Monkey D. Garp, rispettivamente padre e nonno del protagonista Luffy. Mentre il primo viene volutamente avvolto in un velo di mistero nel corso della narrazione, con solo qualche rapido riferimento o grazie ai legami con Nico Robin e Sabo, Garp è apparso numerose volte, ma il suo passato non è mai stato particolarmente approfondito.

Essendo un viceammiraglio della Marina, Garp ricopre un ruolo fondamentale nei giochi di potere onnipresenti nell'opera di Oda, e, come il nipote, spesso fa di testa sua, non seguendo ciò che i superiori gli ordinano. Tuttavia, la vita per un viceammiraglio non deve essere semplice, considerando il fatto che sia suo figlio che suo nipote sono attualmente tra gli uomini più ricercati del mondo.

In passato, ma anche di recente con la storia di Kozuki Oden, Oda ci ha mostrato lunghi flashback inerenti a personaggi più o meno rilevanti, quindi la domanda sorge spontanea, perché il maestro non dedica un intero arco narrativo ad esplorare la giovinezza e l'ascesa di Garp, che lo ha portato ad essere chiamato "l'eroe" all'interno della Marina?

Ricordiamo che forse il capitolo 985 di ONE PIECE ci ha presentato il nuovo membro dei Mugiwara, e che Akainu ha ottenuto una splendida statua da 400 euro.

Sarebbe interessante vedere anche un capitolo più introspettivo esclusivamente dedicato a Garp e alle sue preoccupazioni riguardo Dragon e Luffy. Cosa ne pensate? Vorreste un arco narrativo dedicato completamente al passato di Garp? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.