ONE PIECE, adesso anche Monkey D. Garp ha una taglia: il sistema per i marine

Nel corso della storia di ONE PIECE hanno sempre destato una certa attenzione le varie taglie poste sulla testa di pirati, di rivoluzionari e di altri obiettivi ritenuti problematici dal Governo Mondiale e dalla marina. C'è sempre stata quindi una certa attenzione sull'evoluzione delle taglie dei Mugiwara, ma adesso si va oltre.

Con l'arrivo del nuovo gruppo presieduto da Buggy, Mihawk e Crocodile, è iniziato un sistema di taglie che riguarda anche i marine. Non sono più i pirati a essere a rischio, ma la situazione in ONE PIECE si è capovolta completamente. Cross Guild ha già elargito taglie e adesso potrebbe mettere le mani su un altro personaggio di grande spessore.

L'assedio di Garp ad Hachinosu ha fatto emergere infatti altri dettagli su questa situazione. La taglia di Garp equivale a circa tre miliardi di Berry, con i pirati della ciurma di Barbanera che vorrebbero mettere le mani su quella cifra per poi spartirsela. Ovviamente, nessuno dei pesci piccoli può minimamente pensare di dare fastidio a un Garp che, seppur stanco e ferito, rimane comunque un grande vice ammiraglio.

Quindi, adesso anche gli ammiragli e i vice hanno un valore: per Garp si tratta comunque di un caso eccezionale, visto che stiamo parlando di un personaggio che ha comunque una potenza elevatissima e che da solo è stato in grado di tenere testa a ben cinque comandanti della ciurma di Barbanera. In sostanza, un ammiraglio di ONE PIECE ha una taglia pari a quella di un imperatore, orientativamente.

E voi vi aspettavate una cifra del genere per il nonno di Rufy?