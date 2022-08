ONE PIECE: Monkey D. Luffy secondo l'artista Shun Sakei

La vastità di ONE PIECE e la quantità di personaggi molto interessanti presenti nella storia, hanno portato alla nascita di serie spin-off, che continuano a riscuotere successo tra i lettori più affezionati. Shogukeki no Sanji del duo Tsukuda e Saeki, autori di Food Wars, rientra tra queste e rappresenta un incredibile omaggio all’opera di Oda.

Nata come approfondimento della vita del cuoco dei Mugiwara, Vinsmoke Sanji, con uno sguardo di rilievo posto nei confronti delle pietanze preparate da lui stesso, la serie si è conclusa il 25 luglio 2022, dopo più di quattro anni di pubblicazione sulle pagine della rivista principale della casa editrice Shueisha, Weekly Shonen Jump. In occasione della pubblicazione del nuovo volume in Giappone, l’artista Saeki ha voluto inserire nell’albo in questione un’illustrazione speciale, dedicata al protagonista dell’epopea piratesca: Monkey D. Luffy.

Come potete vedere dal post riportato in calce, condiviso da @Orojapan1, Saeki è riuscito a mantenere ogni dettaglio del design originale del capitano dei Mugiwara, donandogli il suo incredibile stile. Nei commenti si legge anche la sorpresa e lo stupore dei fan di fronte alla prima vera illustrazione di Saeki dedicata a Luffy, mai apparso per intero nei capitoli dello spin-off. Diteci cosa ve ne pare nei commenti.