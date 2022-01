ONE PIECE: il Monster Trio diventerà un quintetto dalla prossima saga?

Il Monster Trio è un'istituzione per i fan di ONE PIECE. Quel terzetto formato da Rufy, Zoro e Sanji, ovvero il futuro Re dei Pirati e le sue ali, ha tenuto a bada molti degli avversari più forti della serie, continuando a fare il suo lavoro anche durante la saga odierna, quella di Wano. Infatti i tre si sono messi in mostra a Onigashima.

Come ormai però noto, si sta avvicinando l'ingresso dell'undicesimo Mugiwara in ciurma, quella Yamato che ha sfoderato una potenza incredibile e meritevole di menzione. Prima di lei, c'è stato l'ingresso di Jinbe il Cavaliere del Mare, uno degli Uomini Pesce più forti di sempre ed elemento di spicco di tutto il mondo piratesco di ONE PIECE.

Questi due personaggi sono estremamente forti e danno un potenziamento notevole alla ciurma di protagonisti. Il loro livello infatti è vicinissimo a quello di Sanji, pertanto dopo Wano il Monster Trio potrebbe cessare per lasciare spazio al Monster Quintet. Infatti Jinbe è già un pirata fortissimo, mentre Yamato ha dimostrato di saper sfruttare anche l'Haki del Re Conquistatore come Zoro e pertanto può migliorarsi ancora moltissimo in vista del combattimento finale.

Sanji invece, nonostante la sua potenza, non ha mai dato prova di saper usare questo potere, almeno per ora. Il loro livello potrebbe quindi essere molto più simile del previsto. Come pensate sarà la situazione in ciurma alla fine di Wano?