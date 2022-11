ONE PIECE: il Monster Trio in tre figure da collezione targate Lightning Studio

Zoro e Sanji hanno dimostrato in più occasioni di essere all’altezza del loro capitano, affrontando insieme avversari di livello superiore solo per aiutare Luffy, guadagnandosi anche l’appellativo di Ali del Re dei Pirati. Per onorare il Monster Trio di ONE PIECE Lightning Studio ha presentato uno speciale bundle di tre figure da collezione.

I due anni di time-skip e le avventure vissute dall’isola degli uomini-pesce fino al paese di Wa hanno mostrato gli incredibili progressi raggiunti dai tre Mugiwara, capaci di affrontare apertamente due Imperatori della vecchia generazione, Kaido e Big Mom. Tuttavia, gli artisti di Lightning Studio hanno deciso di ricordare dei momenti molto significativi nella storia dei tre pirati. Andando in ordine cronologico, Sanji viene rappresentato nella posa in cui, dopo il devastante attacco di Ener, si accende una sigaretta proprio grazie ai poteri della divinità.

La statua di Zoro invece rievoca la sua reazione dopo aver assorbito e provato tutta la fatica e il dolore di Luffy durante la saga di Thriller Bark, estrapolati da Orso Bartholomew sotto forma di una gigantesca sfera. Infine, al centro, troviamo Luffy nella posa con la quale, dopo i tragici eventi di Marineford dove ha perso suo fratello Ace, comunica agli altri di incontrarsi due anni dopo nell’arcipelago Sabaody. Le tre figure saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2023, ma sono già pre ordinabili in bundle al prezzo di 385 euro.