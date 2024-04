Oltre ONE PIECE e Monsters: quali altri manga ha scritto Eiichiro Oda?

Eiichiro Oda è una leggenda del manga giapponese per la stesura di ONE PIECE, ma di recente abbiamo visto l'adattamento di un suo altro lavoro passato, Monsters. Ma l'iconico mangaka, durante la sua duratura carriera, ha scritto anche altri manga oltre i due già citati? Andiamo alla scoperta della carriera di Eiichiro Oda.

Oda-sensei è uno dei maestri più longevi del panorama giapponese. ONE PIECE, la sua serie di punta, è in corso d'opera da ormai oltre 25 anni, un quarto di secolo in cui ha conquistato il mondo con la storia piratesca di Rufy e compagni. Il manga di ONE PIECE viaggia verso il suo finale, ma solamente di recente su Netflix è arrivato Monsters, l'adattamento di un manga addirittura antecedente a ONE PIECE. Strettamente legato alla storia di Zoro e dei samurai del Paese di Wano, Monsters ha entusiasmato i fan. Ma ci sono altre opere del maestro che un giorno potrebbero arrivare su schermo?

Il primo manga conosciuto di Eiichiro Oda è Wanted!, un one-shot scritto nel 1992, quando il sensei frequentava ancora le scuole superiori. Scritto sotto lo pseudonimo di Tsuki Himizu Kikondo, con questo scritto ha ottenuto la Second Class al 44° Tezuka Awards. Questo premio gli ha garantito un ricco premio in denaro con cui Oda ha fatto il suo ingresso nell'industria dei manga. Nelle sue sole 31 pagine, Wanted! Racconta la storia del cacciatore di taglie Wild Joe, alla ricerca del criminale Gill Bastar.

Successivo a questo è God's Present for the Future, datato 1993 e composto da 42 pagine. Pubblicato su Monthly Shonen Jump Original, è il debutto del manga sull'iconica rivista. In questa storia fantasy il borseggiatore Bran tenta di correggere le sue abitudini da cleptomane, ma senza successo. Dio lo punisce questa sua malsana abitudine, ma più tardi finisce per rimanere impressionato dall'ingegno del borseggiatore.

Altro one-shot di Eiichiro Oda è Ikki Yako del 1994. Comparve nello Shonen Jump Spring Special e gli garantì il primo posto agli Hop Step Awards. Da molti è considerato come il miglior lavoro di Oda dopo ONE PIECE. Narra le vicende di Guko, un monaco che viaggia per la foresta in cerca di un posto dove accamparsi per la notte. Rifugiatosi in un villaggio, gli verrà chiesto di occuparsi di un mostro.

Dopo questi e Monsters, Oda pubblica le due versioni di Romance Dawn, quello che può considerarsi la prima bozza di ONE PIECE. La storia, i personaggi e l'ambientazione sono pressoché identici a ONE PIECE, che nasce proprio su queste basi.

One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti oggi su