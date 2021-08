ONE PIECE: la morte di Ace in una figure che vi spezzerà il cuore

Tra gli eventi più memorabili della storia di ONE PIECE spicca la Guerra di Marineford, una saga importantissima a cui Eiichiro Oda ha posto tutte le dovute attenzioni per raccontare le ultime gesta di due grandi pirati, Barbabianca e Potuguese D. Ace, deceduti sul campo di battaglia.

Con la morte dell'Imperatore e del suo braccio destro, la ciurma di Barbabianca ne è uscita fortemente indebolita e Marco si è dovuto fare carico di una flotta in cerca di vendetta contro Barbanera. Ad ogni modo, il momento più struggente dell'arco narrativo è stata la dipartita di Ace tra le mani del fratello, dopo averlo protetto da un attacco a sorpresa e alle spalle di Akainu.

Quella scena memorabile è stata così riportata in auge da Legendary Collectibles che ha realizzato per l'occasione un bellissimo modellino in scala a tema dedicato proprio al commovente saluto tra Rufy ed Ace. La figure sarà realizzata in scala 1/6 ed è attualmente in fase preliminare e di conseguenza non è disponibile ancora un prezzo d'acquisto che sarà rivelato soltanto in seguito. Potete comunque dare uno sguardo alla statuetta da più angolazioni in calce alla notizia.

